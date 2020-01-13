СМИ: Вальверде могут сегодня уволить из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня, 13 января, может быть уволен со своего поста. Сегодня состоится совет директоров каталонского клуба на котором будет обусждаться будущее 55-летнего специалиста, сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок «Барсы» предпочел пока сосредоточиться на работе в катарском «Аль-Садде». Он готов возглавить каталонцев летом.

Вальверде тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. После 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 40 очков.