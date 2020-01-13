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СМИ: Вальверде могут сегодня уволить из «Барселоны»

12:03
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня, 13 января, может быть уволен со своего поста. Сегодня состоится совет директоров каталонского клуба на котором будет обусждаться будущее 55-летнего специалиста, сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок «Барсы» предпочел пока сосредоточиться на работе в катарском «Аль-Садде». Он готов возглавить каталонцев летом.

Вальверде тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. После 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 40 очков.

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