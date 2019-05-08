СМИ: Вальверде близок к увольнению из "Барселоны"

Руководство "Барселоны" всерьез задумывается об увольнении испанского специалиста Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды, утверждает Daily Mail. Вчера, 7 мая, каталонцы проиграли "Ливерпулю" (0:4 после 3:0 на "Камп Ноу") в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

По информации СМИ, руководство сине-гранатовых крайне недовольно повторением прошлогодней ситуации, когда "Барселона" уступила "Роме" (4:1, 0:3) в четвертьфинале ЛЧ.

По данным ряда источников, уход Вальверде после окончания сезона неизбежен.

В текущем сезоне "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании. Сине-гранатовые вышли в финал Кубка страны, где встретятся с "Валенсией".

Вальверде возглавляет каталонский клуб с лета 2017-го. Тренер завоевал с командой четыре трофея.

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