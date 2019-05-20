СМИ: трансфер де Лигта в "Барселону" может сорваться

"Барселона" опасается, что трансфер защитника "Аякса" Маттейса де Лигта может сорваться из-за интереса других клубов.

По информации ESPN, оптимизм каталонского клуба снизился из-за повышенного интереса со стороны "Ювентуса", "ПСЖ" и "Баварии". Также руководсто "Барселоны" недовольно чрезмерными финансовыми требования со стороны 19-летнего голландца и его агента Мино Райолы.

– Мы не можем предложить больше, чем уже предложили ранее. Помочь нам может желание игрока перейти именно в "Барсу", но давайте посмотрим, действительно ли он хочет именно этого, – сообщил источник из клуба.

Основная проблема "Барселоны" заключается в том, что Райола пытается воспользоваться интересами других клубов, а также хорошим выступлением защитника в сезоне, чтобы добиться для де Лигта наиболее высокой зарплаты.

В сезоне 2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Он помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.