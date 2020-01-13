СМИ: стали известны причины отказа Хави возглавить зимой «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить команду. Он тренирует катарский «Аль-Садд».

39-летний специалист хочет возглавить каталонскую команду летом, чтобы провести полноценную предсезонную подготовку, сообщает El Mundo Deportivo.

Также испанца смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки. А Хави хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом», поскольку на момент переговоров его подопечным предстояло сыграть в полуфинале Кубка Катара (в котором они одержали победу).