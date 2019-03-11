СМИ: Солари попрощался с игроками "Реала" перед назначением Зидана

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари попрощался с футболистами команды, сообщает beIN SPORTS. Ранее сообщалось, что его заменит Зинедин Зидан.

Зидан тренировал "Реал" с января 2016-го по май 2018-го. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании.

"Реал" занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров. "Сливочные" вылетели из ЛЧ, уступив "Аяксу" в 1/8 финала турнира в двухматчевом противостоянии (общий счет - 3:5). "Реал" также покинул розыгрыш Кубка Испании, где проиграл "Барселоне" (общий счет - 1:4) в полуфинале.

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