СМИ: Себальос настаивал, чтобы «Реал» не прописывал в арендном соглашении с «Арсеналом» опцию выкупа
7 сентября 2019, 22:01
Этим летом полузащитник полузащитник «Реала» Дани Себальос перешел в «Арсенал» на правах годичной аренды. Однако 23-летний испанец настаивал, чтобы в договоре не была прописана опция выкупа его трансфера, утверждает Marca.
Футболист намерен вернуться в Мадрид через год и вновь бороться за место в основном составе команды.
Себальос в прошлом сезоне провел 34 матча за «Реал» и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за «Бетис».
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