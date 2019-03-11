СМИ: "Реал" выделит Зидану на усиление более 300 миллионов фунтов

Руководство "Реала" готово выделить Зинедину Зидану более 300 миллионов фунтов стерлингов на покупку новичков предстоящим летом, сообщает The Independent. Это обещание, по данным источника, сыграло ключевую роль в том, что французский специалист согласился вернуться в "Реал", где должен сменить в ближайшее время Сантьяго Солари.

Зидан покинул "Реал" после окончания предыдущего сезона. Как сообщается, в том числе потому, что ему не были обещаны деньги на усиление, несмотря на продажу Криштиану Роналду в "Ювентус". Теперь мадридцы обещают эти средства выделить, а заодно дать Зидану свободу определять, с кем клуб расстанется летом.