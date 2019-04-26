Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и нападающий "Челси" Эден Азар близки к переходу в "Реал".

По информации Sky Sports, мадридский клуб уверен, что переходы двух звезд английской премьер-лиги состоятся в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в межсезонье в "Реале" ожидается перестройка состава.

Погба подвергся резкой критике в "Манчестер Юнайтед" за свою форму в последних матчах. Как ожидается, француз покинет клуб, если "МЮ" не сможет пройти в Лигу чемпионов.

Азар отказался подписывать новый контракт с "Челси", и лондонский клуб решил не препятствовать мечте бельгийца перейти в "Реал".

В текущем сезоне 26-летний Погба провел за "МЮ" 44 матча, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. На счету 28-летнего Азара 46 матчей за "Челси", 19 голов и 13 ассистов.