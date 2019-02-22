СМИ: "Реал" согласовал условия нового контракта с Модричем

"Реал" близок к продлению личного контракта с полузащитником Лукой Модричем, сообщает Marca. Действующее соглашение истекает в конце июня 2020 года.

По информации СМИ, трудовое соглашение с 33-летним хорватом будет заключено до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Модрич хочет завершить карьеру в "Реале".

В текущем сезоне хавбек сыграл в 33 матчах за "сливочных", забил три гола и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что Модрич стал обладателем награды "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

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