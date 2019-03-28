СМИ: "Реал" потратит 500 миллионов на трансферы

"Реал" намерен потратить 500 миллионов евро на новых игроков в предстоящее трансферное окно, информирует L'Equipe. Среди главных целей "Королевского клуба" нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе, полузащитник "Челси" Эден Азар и хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба​.

Ранее соощалось, что Мбаппе может перейти в "Реал" не ранее 2020 года. Нападающий хочет остаться в команде на следующий сезон, и "ПСЖ" его не продаст. При этом Мбаппе общался с главным тренером "Королевского клуба" Зинедином Зиданом.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" в марте. Одним из условий его возвращения была возможность на серьезное усиление состава.