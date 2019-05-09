СМИ: "Реал" отправит Бэйла в дубль

Руководство "Реала" собирается перевести форварда Гарета Бэйла в дубль, информирует The Sun.

По данным издания, в клубе недовольны последним заявлением агента футболиста Джонатана Барнетта: он сказал, что Бэйл намерен отработать контракт до конца. "Реал" рассчитывают, что валлиец будет готов сменить команду в летнее трансферное окно.

Также сообщается, что в клубе рассматривают вариант с арендой игрока или выплатой ему части компенсации по зарплате, если он перейдет в другую команду с понижением оклада. Если же 29-летний Бэйл откажется от ухода, "Реал" переведет его в дубль.

Ранее Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Вильярреалом" (3:2). 29-летний валлиец в текущем сезоне провел 42 матча за "Реал" и забил 14 мячей при шести голевых передачах.

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