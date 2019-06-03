СМИ: "Реал" готов включить Наваса в сделку по переходу Феликса

"Реал" включился в борьбу за полузащитника "Бенфики" Жоау Феликса​.

По информации Record, мадридский клуб планирует включить в сделку вратаря Кейлора Наваса, которым интересовалась "Бенфика".

Руководство "Реала" рассматривает вариант с костариканцем с целью снизить цену за 19-летнего Феликса. "Орлы" хотят получить за игрока всю сумму отступных, которая составляет 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что юным португальцем интересуются "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".

В сезоне 2018/19 ​Жоау Феликс провел за "Бенфику" 43 матча, забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач.

Малыш на 120 миллионов. Игрок "Бенфики" Феликс круче Роналду