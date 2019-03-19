СМИ: "ПСЖ" интересуется Кроосом

Полузащитник "Реала" Тони Кроос летом может перейти в "ПСЖ" за 80 миллионов евро, сообщает OkDiario. Контракт 29-летнего немца с мадридской командой истекает 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, парижане готовы увеличить оклад Крооса на 50 процентов. В текущем сезоне хавбек сыграл в 35 матчах за "Реал", забил один гол и отдал пять голевых передач.

По версии портала transfermarkt.de, стоимость Крооса составляет 80 миллионов евро.

29-летний немецкий полузащитник перешел в "Реал" в 2014 году из "Баварии". Сумма сделки – 42 миллиона евро.

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