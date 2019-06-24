СМИ: Перес намерен каждый год покупать в "Реал" суперзвезду. Следующая цель – Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес собирается каждый сезон покупать суперзвезду, сообщает AS. Цель на следующий сезон для мадридцев – нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе. В текущее трансферное окно испанский клуб потратил на приобретения порядка 250 миллионов фунтов.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом Франции. В минувшем сезоне француз провел 43 матча за парижан, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.

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