СМИ: Менди в ближайшее время пройдет медобследование в "Реале"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди близок к переходу в "Реал".

По информации Mundo Deportivo, 23-летний француз ​в ближайшее время отправится в Мадрид, чтобы пройти медобследование перед трансфером.

Соглашение с игроком было достигнуто несколько недель назад, а переговоры с "Лионом" существенно продвинулись в последние часы. Клубам лишь осталось уладить формальности. Ранее испанские СМИ сообщали, что трансфер Менди обойдется "Реалу" в 40 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.