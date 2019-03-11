СМИ: Марселу и Рамос поругались на тренировке

Защитники "Реала" Серхио Рамос и Марселу поссорились на утренней тренировке, информирует Marca. Во время занятия игроки были в разных командах и капитану мадридцев не понравилось, каким образом бразилец празднует победу своего коллектива.

Между ними произошла словесная перепалка: Рамос упрекнул Марселу, а тот ответил, что всегда празднует победу подобным образом. Футболисты спорили несколько минут, но в итоге пришли к примирению. Сообщается, что в конфликт пришлось вмешаться еще нескольким игрокам.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. Мадридцы отстают от лидирующей "Барселоны" на 12 баллов.

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