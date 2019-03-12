СМИ: Иско не выполнял правила, установленные Солари

Полузащитник "Реала" Иско потерял место в составе при Сантьяго Солари из-за невыполнения тренерских требований, утверждает Cadena Ser. По данным источника, испанец намеренно не выполнял многие правила, установленные Солари, поэтому у него возник конфликт с тренером. Перед матчем чемпионата Испании с "Вальядолидом" Иско получил уведомление о том, что из-за нарушений правил не попал в заявку.

Напомним, что 11 марта Солари был отправлен в отставку. Его место занял Зинедин Зидан, что может изменить отношение Иско к работе и вернуть его в состав.