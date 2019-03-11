СМИ: Если Зидан выберет "Реал", "Ювентус" проведет переговоры с Дешамом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить "Ювентус", сообщают итальянские СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что на пост главного тренера "Юве" претендует Зинедин Зидан. Однако, как сообщает ряд СМИ, француз решил вернуться в "Реал".

Как сообщает Il Giornale, в случае неудачи в перреговорах с Зиданом президент "Юве" Андреа Аньелли будет считать приоритетным кандидатом Дидье Дешама, возглавляющего сборную Франции. Среди других кандидатов назывался также Антонио Конте.

До этого сообщалось, что главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри может покинуть команду.

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