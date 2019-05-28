СМИ: Эмери – кандидат на пост главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери может возглавить "Барселону", утверждает The Sun. По информации СМИ, 47-летний испанский специалист входит в шорт-лист кандидатов на смену Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде может покинуть клуб. Он привел команду ко второму подряд чемпионскому титулу в Испании, но каталонский клуб в полуфинале Лиги чемпионов уступил "Ливерпулю" (3:0, 0:4), а в финале Кубка Испании проиграл "Валенсии" (1:2).

Основным кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба является Роберто Мартинес (сборная Бельгии).

Все о чемпионате Испании – здесь