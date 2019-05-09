СМИ: "Барселона" планирует расстаться с 10 футболистами

"Барселона" собирается расстаться с 10 футболистами предстоящим летом, информирует AS. Среди них: Самуэль Юмтити, Иван Ракитич и Филиппе Коутинью.

Сообщается, что руководство каталонского клуба разочаровано игрой Коутинью. В текущем сезоне он провел 52 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2023 года.

Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, выступающий за каталонский клуб на правах аренды, вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию", а Яспер Силлессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара будут выставлены на продажу.

Напомним, что "Барселона" проиграла "Ливерпулю" по сумме двух встреч (3:0, 0:4) и вылетела из Лиги чемпионов.