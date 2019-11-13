СМИ: «Барселона» не готова заплатить за Холанна 100 миллионов евро
11:09
«Барселона» хочет приобрести нападающего «Зальцбурга» Эрлина Холанна. Однако каталонский клуб отпугнула цена, которую австрийский клуб выставил за 19-летнего норвежца, — 100 миллионов евро, утверждает ESPN.
«Барселона» может отказаться от трансфера после объявления такой цены за футболиста. Контракт Холанна с «Зальцбургом» рассчитан до 2023 года.
В нынешнем сезоне Холанн оформил четыре хет-трика: три в австрийской бундеслиге и один — в Лиге чемпионов. 19-летний нападающий возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Австрии (19 голов) и Лиги чемпионов (7 мячей).
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