СМИ: "Барселона" намерена приобрести четырех игроков

"Барселона" планирует совершить как минимум четыре покупки в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба хочет усилить позиции в центре и на левом фланге обороны, а также на острие атаки.

По информации Diario Sport, новые футболисты должны составить конкуренцию Жерару Пике, Жорди Альбе и Луису Суаресу.

Как сообщает издание, в список потенциальных покупок клуба входят защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, фланговый игрок обороны "Бетиса" Хуниор Фирпо, нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн и форвард "Валенсии" Родриго​.

Чтобы подписать всех четырех игроков, "Барселоне" понадобится примерно 280 миллионов евро.