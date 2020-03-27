Следующий сезон в чемпионате Испании может начаться в сентябре

Ла лига и профсоюз футболистов Испании обсудили возможный календарь следующего сезона, сообщает Marca.

Сообщается, что прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат планируют возобновить в середине мая, а следующий — начать в сентябре. При этом стороны планируют на этот раз отказаться от традиционной паузы на Рождество и новогодние праздники. Федерация футбола Испании считает, что нужно доиграть сезон и отказаться от варианта с сохранением нынешней турнирной таблицы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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