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Скончался 14-летний воспитанник «Атлетико»

17:22
Кристиан Минчолла. Фото Twitter.
Кристиан Минчолла. Фото Twitter.
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Воспитанник «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет, сообщил испанский клуб в своем официальном Twitter.

— Мы шокированы этой печальной новостью, — написал клуб. — Мы глубоко сожалеем о его кончине. Вся семья «Атлетико» скорбит по этой потере и выражает поддержку семье Кристиана в момент этой ужасной трагедии.

Официальная причина смерти юного футболиста, перешедшего в академию «Атлетико» в сезоне-2013/14, не уточняется.

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