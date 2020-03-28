Скончался 14-летний воспитанник «Атлетико»
17:22
Воспитанник «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет, сообщил испанский клуб в своем официальном Twitter.
— Мы шокированы этой печальной новостью, — написал клуб. — Мы глубоко сожалеем о его кончине. Вся семья «Атлетико» скорбит по этой потере и выражает поддержку семье Кристиана в момент этой ужасной трагедии.
Официальная причина смерти юного футболиста, перешедшего в академию «Атлетико» в сезоне-2013/14, не уточняется.
Atl?tico de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY— Atl?tico de Madrid (@atletienglish) March 28, 2020