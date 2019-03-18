Шествие в честь столетнего юбилея "Валенсии". Фото

"Валенсия" празднует столетний юбилей со дня своего основания.

Клуб основали два друга Октавио Аугусто Милего Диас и Гонсало Медине Перна 5-го марта 1919 года, но официально он был утвержден только 18 марта.

За свою историю "Валенсия" шесть раз становилась победителем чемпионата Испании, 7 раз – Кубка и 1 раз – Суперкубка страны. Также команда выигрывала в Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков, Кубке Интертото и два раза в Суперкубке УЕФА.

Напомним, что за "Валенсию" выступает нападающий сборной России Денис Черышев.

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