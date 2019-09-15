«Севилья» с минимальным счетом победила «Алавес»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Севилью». Встреча и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Эта победа позволила «Севильи» набрать 10 очков и возглавить турнирную таблицу.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Алавес» — «Севилья» — 0:1 (0:1)

Гол: Хоан Хордан, 37.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Понс (Берк, 46), Хоселу, Лукас (Гарсия, 59), Алейш Видаль (Сайнс, 70).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Васкес, 78), Хоан Хордан (Гудель, 67), де Йонг (Эрнандес, 70), Окампос.

Предупреждения: Берк, 47. Каррису, 58. Регилон, 75. Дуарте, 77. Гудель, 90. Сайнс, 90+1. Вакасо, 90+2. Окампос, 90+2. Диегу Карлос, 90+2. Лагуардия, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

15 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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