"Севилья" разгромила "Райо Вальекано" в матче 34-го тура чемпионата Испании - 5:0. Счет открыл бывший форвард "Спартака" Квинси Промес.

"Севилья" поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место, обойдя "Хетафе". Мадридский клуб имеет игру в запасе.

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34-й тур

"Севилья" - "Райо Вальекано" - 5:0 (0:0)

Голы: Промес, 55 (1:0). Эль-Хаддади, 57 (2:0). Эль-Хаддади, 62 (3:0). Бен Йеддер, 69 (4:0). Хиль, 86 (5:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Банега, Васкес (Рог, 72), Меса, Хесус Навас (Алейш Видаль, 73), Бен Йеддер, Сарабия, Промес, Эль-Хаддади (Хиль, 75).

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Гальвес (Хави Герра, 63), Веласкес, Алекс Морено (Тито, 46), Марио Суарес, Посо, Уче Агбо, Ди Санто, Альваро Гарсия (Какюта, 72), Эмбарба.

Предупреждения: Банега, 31. Гальвес, 33. Посо, 52.

Судья: Куадра Фернандес.

25 апреля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".