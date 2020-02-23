«Севилья» разгромила «Хетафе»
«Севилья» разгромила в гостях «Хетафе» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. В составе команды Хулена Лопетеги по разу отличились нападающий Лукас Окампос, полузащитник Фернанду Режес и защитник Жюль Кунде.
Чемпионат Испании. Лига 1
25-й тур
«Хетафе» — «Севилья» — 0:3 (0:1)
Голы: Окампос, 43 (0:1). Фернанду Режес, 67 (0:2). Кунде, 75 (0:3).
«Хетафе»: Сория, Ньом (Кенеди, 71), Суарес, Даконам, Оливера, Чема, Кукурелья, Максимович, Этебо (Арамбарри, 58), Хорхе Молина, Дейверсон (Анхель, 46).
«Севилья»: Вацлик (Буну, 46), Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес (Оливер Торрес, 78), Гудель, Хоан Хордан, де Йонг, Сусо (Гомес, 72), Окампос.
Предупреждения: Кукурелья, 31. Этебо, 34. Ньом, 35. Регилон, 35. Кунде, 56. Хорхе Молина, 59. Даконам, 62. Чема, 86. Максимович, 90+2. Хесус Навас, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
23 февраля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».