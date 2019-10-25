«Севилья» просила перенести дату матча против «Бетиса»

«Севилья» просила перенести дату принципиального матча чемпионата Испании против «Бетиса», который назначен на 10 ноября. Однако получила отказ, сообщает Marca.

В этот день в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. В клубе обеспокоены, что полиция не сможет обеспечить достаточные меры безопасности на стадионе. Однако в лиге мотивировали свой отказ тем, что в календаре не находится подходящей даты для проведения матча в другой день.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр