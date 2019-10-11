«Севилья» продлила контракт с Хуанпе
11 октября 2019, 16:35
«Севилья» продлила контракт с полузащитником Хуанпе. Новое соглашение рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Хуан Педро Хименес Мелеро (ил просто Хуанпе) не провел пока ни одного матча за основной состав «Севильи». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Кадисе».
? @JuanpeLele ampl?a su contrato con el #SevillaFC.— Sevilla Atl?tico y Cantera SFC (@CanteraSFC) October 11, 2019
Los detalles: ? https://t.co/pcSj6Ku6iK#CanteraSFC pic.twitter.com/CoXMWxQbHn
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