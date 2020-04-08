«Севилья» приняла решение сократить зарплату игрокам и тренерам на 70 процентов из-за коронавируса

В связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса «Севилья» приняла решение снизить зарплату футболистам и сотрудникам на 70 процентов, о чем сообщила на своем официальном сайте.

При этом отмечается, что сотрудники, которые смогут полноценно работать в удаленном режиме, будут получать зарплату в полном размере.А члены совета директоров «Севильи» и руководящий состав также добровольно согласились на снижение зарплаты.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.