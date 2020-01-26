«Севилья» одержала домашнюю победу над «Гранадой»

«Севилья» обыграла «Гранаду» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

В состав победителей отличились Люк де Йонг и Нолито. «Севилья» набрала 38 очков и занимает третье место в ла лиге. «Гранада» на 12-м месте — 27 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Севилья» — «Гранада» — 2:0 (2:0)

Голы: де Йонг, 11 (1:0). Нолито, 34 (2:0).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес, Васкес (Гудель, 46), Оливер Торрес, де Йонг, Нолито (Кунде, 70), Окампос (Эн-Несири, 85).

«Гранада»: Силва, В.Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте (Вальехо, 86), Нева, Гоналон, Эррера, Брайс (Фулькье, 46), Пуэртас, Сольдадо, Мачис (Вадильо, 78).

Предупреждения: Васкес, 13. Диегу Карлос, 14. Фернанду Режес, 25. Пуэртас, 31. Гомес, 82.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

25 января. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».