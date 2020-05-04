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«Севилья» интересуется Бакайоко

4 мая 2020, 09:39

Полузащитник «Челси» Темуе Бакайоко входит в сферу интересов «Севильи», сообщает AS.

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить 25-летнего француза. Сообщается, что трансфер может обойтись «Севилье» в сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 25-летний Бакайоко выступает за «Монако» на правах аренды. На его счету один забитый мяч при двух голевых передачах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 25,5 миллиона евро.

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