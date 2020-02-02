«Севилья» и «Алавес» сыграли вничью, «Вильярреал» обыграл «Осасуну»
«Севилья» в матче 22-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Алавесом» — 1:1.
В другой встреч «Вильярреал» обыграл «Осасуну».
Чемпионат Испании
Лига 1
22-й тур
«Севилья» — «Алавес» — 1:1 (0:0)
Голы: Хоселу, 70 (0:1). Окампос, 77 — с пенальти (1:1).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 51), де Йонг (Эн-Несири, 78), Нолито (Сусо, 51), Окампос.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Сайнс, 87), Фейса (Понс, 58), Камараса, Гарсия, Хоселу, Берк (Риоха, 58).
Предупреждения: Регилон, 48. Лагуардия, 64. Васкес, 81.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
2 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Вильярреал» — «Осасуна» — 3:1 (1:0)
Голы: Пако Алькасер, 45+1 (1:0). Эрнандес, 48 (1:1). Пенья, 54 (2:1). Касорла, 59 — с пенальти (3:1).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пенья, Фунес Мори, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Замбо, 67), Пако Алькасер (Ниньо, 78), Морено (Чиквуэзе, 55).
«Осасуна»: Эррера, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Арнаис, 66), Монкайола, Ибаньес (Лопес, 78), Кардона (Гальего, 66).
Предупреждения: Эступиньян, 3. Эрнандес, 57. Касорла, 67. Замбо, 90+1. Ниньо, 90+3.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
2 февраля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/