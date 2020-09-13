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«Севилья» близка к покупке защитника «Спортинга». Зимой им интересовались «Зенит» и «Локомотив»

13 сентября 2020, 10:04
Маркос Акунья. Фото Instagram.
Маркос Акунья. Фото Instagram.
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Защитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в «Севилье». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов, сообщает Marca.

28-летний игрок подпишет контракт на четыре года.

В прошлом сезоне Акунья провел 36 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Зимой интерес к Акунье проявляли «Зенит» и «Локомотив», однако до официальных переговоров дело не дошло.

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