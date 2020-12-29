Сетьену пришлось менять номер телефона после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен признался, что после увольнения из испанского клуба ему пришлось поменять номер телефона.

62-летний специалист покинул команду в августе 2020 года после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

«Я много думал над тем, что случилось в «Барселоне», но это часть моей работы. Жить спокойно после этого можно лишь отстранившись от всего мира. Мне пришлось сменить номер телефона. Меня останавливали на улице, чтобы взять интервью. Но я придерживался своего плана», — цитирует Сетьена Marca.

В августе пост главного тренера «Барселоны» занял Рональд Куман.

После 14 туров чемпионата Испании каталонцы занимают 5-е место в турнирной таблице. Сегодня, 29 декабря, команда сыграет с «Эйбаром» в ла лиге. Начало — в 21.15 по московскому времени.