Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Сетьен уволен из «Барселоны»

17 августа 2020, 21:26
Кике Сетьен. Фото ФК «Барселона»
Кике Сетьен. Фото ФК «Барселона»
Теги:

«Барселона» объявила об отставке Кике Сетьена с поста главного тренера.

Сетьен возглавил «Барсу» по ходу сезона-2019/20 после отставки Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда уступила чемпионский титул «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетела в четвертьфинале, разгромно проиграв «Баварии» — 2:8.

Основным претендентом на вакантную должность считается нынешний главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, еще один кандидат — рулевой «Аль-Садда» Хави. Оба защищали цвета «Барсы» в качестве футболистов.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир