Сетьен назвал плохой игру «Барселоны» в первом тайме матча с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен после поражения от «Валенсии» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата Испании подвел итоги встречи. Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья».

«В первом тайме «Барселона» играла откровенно плохо, — приводит слова Сетьена AS. — Нам не хватало точности, и мы позволили «Валенсии» провести четыре или пять контратак. Во второй половине матча мы выглядели лучше и создали несколько хороших моментов. Но, к сожалению, не удалось забить и затем пропустили второй гол. Стоит знать, что в первом тайме «Валенсия» заслуживала большего. Не увидел хорошей игры в исполнении «Барселоны». Многое предстоит улучшить. Это болезненное поражение, которое мы постараемся осмыслить как можно скорее».

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