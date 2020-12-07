Сетьен может снова возглавить «Бетис»

Бывший главный тренер «Барселоны» и «Бетиса» Кике Сетьен может вернуться в клуб из Севильи, сообщает Marca. Руководство клуба не очень довольно нынешним тренером Мануэлем Пеллегрини, при котором команда проиграла 7 матчей из 12 на старте чемпионата. Если испанцы отправят специалиста в отставку, Сетьен будет первым кандидатом на пост главного тренера.

Сетьен ранее два года работал в «Бетисе», после чего ушел в «Барселону». В настоящее время специалист остается без клуба.