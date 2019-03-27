Серхио Рамос: "Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что игроки "королевского клуба" обрадовались возвращению Зинедина Зидана на пост главного тренера. 46-летний специалист вновь возглавил команду 11 марта, сменив Сантьяго Солари.

- Изменения могут положительно сказаться на игре команды, - приводит слова Рамоса AS. - Мы пережили много прекрасных моментов с Зиданом. Я рад, что он вернулся домой.

Его возвращение стало хорошей новостью для всех игроков "Реала". Не я принимал это решение, хотя некоторые считают иначе. Я - капитан "Реала". Я выражаю свое мнение, когда меня о чем-то спрашивают. Но я никогда не был командиром и не хотел этого.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка после 28 туров.

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