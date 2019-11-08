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Серхио Рамос на тренировке отправил вратаря «Реала» в нокдаун

8 ноября 2019, 20:44
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Защитник «Реала» Серхио Рамос попал мячом по лицу 19-летнему вратарю команды Диего Альтубе. Эпизод произошел на тренировке мадридцев во время игры в квадрат. Мяч после удара Рамоса головой попал в голову Альтубе.

В текущем сезоне Альтубе провел 5 матчей за вторую команду «Реала» в третьем дивизионе, в которых пропустил 7 мячей. В матче 8-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:2) 19-летний испанец остался на замене.

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