Серхио Рамос на тренировке отправил вратаря «Реала» в нокдаун

Защитник «Реала» Серхио Рамос попал мячом по лицу 19-летнему вратарю команды Диего Альтубе. Эпизод произошел на тренировке мадридцев во время игры в квадрат. Мяч после удара Рамоса головой попал в голову Альтубе.

В текущем сезоне Альтубе провел 5 матчей за вторую команду «Реала» в третьем дивизионе, в которых пропустил 7 мячей. В матче 8-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:2) 19-летний испанец остался на замене.

That's going to hurt in the morning... ?



Sergio Ramos fires the ball straight into Diego Altube's face during El Rondo. ? pic.twitter.com/R4vM6qkrnq — Squawka News (@SquawkaNews) November 8, 2019

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