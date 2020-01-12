Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с «Атлетико». Встреча состоится в Саудовской Аравии.

— Некрасиво называть их врагами, — цитирует Рамоса Marca. — «Атлетико» не враг, а соперник. «Атлетико» — неудобный соперник с отличным тренером и игроками. Они никогда не теряют надежду. Но мы тоже отлично готовы, будем сражаться до последнего. Мы рады, что снова сыграем в финале.

Перед Зиданом стоит сложная задача. Он хорошо знает всех игроков. Система немного изменилась, но команда положительно восприняла изменения. Мы хотим побед.