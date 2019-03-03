Серхио Бускетс: "Судьба чемпионства еще не определена"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:0), сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" с 60 очками возглавляет турнирную таблицу ла лиги. "Реал" с 48 баллами – третий.

– У нас значительное преимущество над "Реалом", но судьба чемпионства еще не определена. Мы очень уважаем своих соперников. В ла лиге они на большой дистанции от нас, но Лига чемпионов – совершенно другой турнир. Уверен, они поборются за победу в нем.

Команды разные, в матче с каждым соперником нужно быть сосредоточенным на сто процентов. Сейчас самый тяжелый отрезок сезона, но мы пока проводим его здорово. Для нас это очень хороший психологический бонус.

Удар Рамоса локтем Месси? У Лео была кровь. Он никогда не жалуется, но мы знали, что там что-то было, – цитирует Бускетса Mundo Deportivo.

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