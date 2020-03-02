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Серхио Бускетс: «Реал» забил в самый неподходящий момент»

2 марта 2020, 01:59
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании. Мадридцы вышли на первое место в турнирной таблице.

— Мы потеряли контроль, потому что потеряли владение мячом, — цитирует Marca Бускетса. — Мы все любим работать с мячом, у нас есть игроки для этого. Каждый страдает без мяча. «Барселона» — не самая оборонительная и не самая физически сильная команда.

Это была возможность получить некоторое преимущество в таблице. Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором все изменилось. Изо всех сил старались верно играть сзади, они воспользовались своим шансом выйти вперед. Они забили гол в самый неподходящий момент.

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