Серхи Роберто не сыграл в турнире по FIFA из-за контрактных обязательств «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто не смог сыграть в турнире по FIFA 20, который проводит ла лига во время карантина из-за пандемии коронавируса. Это связано с контрактными обязательствами его клуба.

По информации Sport.es, «Барса» не дала игроку разрешение на участие из-за того, что у клуба контракт с Konami — производителем Pro Evolution Soccer, конкурирующего футбольного симулятора. По этой же причине от участия в турнире отказалась и «Мальорка».

Турнир на данный момент дошел до стадии 1/4 финала. В этих матчах сыграют: Айтор Руибаль («Леганес») — Горка Гурусета («Атлетик»), Лукас Перес («Алавес») — Маркос Льоренте («Атлетико»), Эду Экспосито («Эйбар») — Борха Иглесиас («Бетис»), Ману Морланес («Вильярреал») — Марко Асенсио («Реал»).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.