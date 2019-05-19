Серхи Роберто: "Барселона" хочет уйти в отпуск, выиграв два титула"

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто надеется, что в финале Кубка Испании удастся обыграть "Валенсию". В последнем туре чемпионата Испании, который каталонцы досрочно выиграли, "Барселона" сыграла вничью с "Эйбаром" (2:2).

– Матч с "Эйбаром" стал хорошей подготовкой к финалу Кубка Испании, – цитирует AS Роберто. – Мы очень мотивированы и намерены хорошо подготовиться. Хотим уйти в отпуск, выиграв два титула. Мы были лучшими в Испании на протяжении всего сезона. Конечно, жаль, что в Лиге чемпионов не добились успеха, но внутри страны у нас был очень хороший сезон.