«Сельта» в меньшинстве победила «Леганес», Смолов сыграл 65 минут

«Сельта» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании обыграла «Леганес» (1:0). Хозяева с 21-й минуты играли вдесятером после удаления хавбека Филипа Брадарича.

Единственный гол на 62-й минуте после подачи со штрафного забил нападающий Яго Аспас. Штрафной был назначен после фола полузащитника гостей Оскара Родригеса, которому сначала была показана красная карточка, но после просмотра повтора арбитр поменял свое решение и дал ему желтую.

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте встречи.

Благодаря этой победе «Сельта» (24 очка) ушла из зоны вылета, обойдя «Мальорку» (22).

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Сельта» — «Леганес» — 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 62.

«Сельта»: Бланко, Мурильо, Араухо, Мальо, Суарес (Айду, 78), Окай Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Оласа, Смолов (Бельтран, 65), Аспас (Мина, 83).

«Леганес»: Сориано, Омеруо, Сиовас, Авазьем, Бустинса (Хиль, 67), Сильва (Ассале, 55), Эрасо (Оскар Родригес, 46), Рубен Перес, Ресио, Родригес, Каррильо.

Предупреждения: Сильва, 14. Сиовас, 24. Суарес, 26. Мурильо, 31. Оскар Родригес, 62.

Удаление: Брадарич, 21. Судья: Мунуэра Монтеро.

22 февраля. Виго. Стадион «Балаидос».