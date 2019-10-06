«Сельта» обыграла «Атлетик» благодаря голу Аспаса

«Сельта» с минимальным счетом победила «Атлетик» в матче 8-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Яго Аспас.

«Сельта» набрала 9 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 12 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

«Сельта» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 74.

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Мендес, 71), Суарес (Бельтран, 87), Окай Йокушлу, Лоботка (Шейх, 82), Аспас, Мина.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос (Сансет, 66), Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Весга (Адурис, 81), Икер Муниаин (Ларрасабаль, 81), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Баленсиага, 21. Рауль Гарсия, 40. Й.Альварес, 77. Иньиго Мартинес, 78. Капа, 85.

Судья: Медье Хименес.

6 октября. Виго. Стадион «Балаидос».

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