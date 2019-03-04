"Сельта" назвала имя нового главного тренера

"Сельту" возглавил испанский специалист Фран Эскриба, сообщает официальный сайт клуба из Виго.

На должности главного тренера он сменил португальца Мигела Кардозу, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

53-летний Эскриба ранее работал в "Эльче" и "Хетафе". Последним клубом специалиста был "Вильярреал", который он возглавлял с 2016 по 2017 год.

После 26 туров "Сельта" находится рядом с зоной вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 очками в активе. В последних 10 матчах ла лиги "небесные" потерпели восемь поражений, один раз сыграли вничью и однажды одержали победу.