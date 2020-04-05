Смолов покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo. 30-летний форвард нарушил ограничения, которые были введены на перемещения по территории Испании из-за пандемии коронавируса.

«Футболист незамедлительно сообщил о своем передвижении и улетел с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела, — приводит издание слова представителя клуба из Виго. — По возвращении его будут ждать санкции».

Такую же информацию распространила ведущее испанское издание Marca.

Смолов стал вторым игроком «Сельты» после полузащитника Пионе Систо, который покинул Испанию. Хавбек ранее уехал в Данию на машине, его тоже ждут санкции.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.